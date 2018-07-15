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الضابط الصهيوني الذي أصيب يوم الجمعة الماضي هو نائب كتيبة الدبابات

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 18:47 - 15 يوليو 2018
قتلى جيش الاحتلال قتلى جيش الاحتلال
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قال قائد كتيبة الدبابات التي تنتشر على الحدود مع قطاع غزة بأن الضابط الذي أصيب يوم الجمعة الماضي عقب إلقاء قنبلة يدوية عليه  هو نائبه في الكتيبة.

ووفقا لصحيفة "إسرائيل اليوم" فقد أكد المقدم إلعاد أفراتي قائد كتيبة الدبابات 9 " عيشت " التابعة للواء المدرع 401 والتي تنتشر حاليا على الحدود مع قطاع غزة في إطار مهام الامن الجاري بأن جراح الضابط الذي يشغل منصب نائب كتيبة الدبابات والذي يحمل رتبة رائد بالجيش الإسرائيلي لا تزال متوسطة حيث أصيب في الجزء العلوي من جسده ، إلا أنه سيتعافى مع مرور الأشهر القادمة .

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