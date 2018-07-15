وزير الأوقاف يتفقد مدينة الحجاج في أريحا

تفقد وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس، ومدير عام المعابر والحدود نظمي مهنا اليوم الأحد، مدينة الحجاج والتي تم البدء بتنفيذها بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، وبتعليمات من رئيس الوزراء رامي الحمد الله.

وتضم مدينة الحجاج كافة المرافق والخدمات التي يحتاجها حجاج بيت الله الحرام والتي يتم انشاؤها على حساب الخزينة العامة في دولة فلسطين .

وقدم ادعيس شكره للرئيس ورئيس الوزراء على توفير الامكانيات والدعم المتواصل لإنشاء هذا المشروع، كما شكر مدير عام المعابر والحدود وكافة الطواقم الامنية والمدنية في المعابر والحدود لتسهيل سفر حجاج بيت الله الحرام مطلع الشهر المقبل .

وأكد أهمية هذا المشروع التطويري بكافة مرافقه والتي تعود بالنفع على المواطن الفلسطيني، وأعلن أن أول قوافل حجاج بيت الله الحرام ستغادر من خلال مدينة الحجاج الفلسطينية الجديدة يوم الاثنين السادس من شهر آب القادم.

بدوره، أوضح مهنا انتهاء المرحلة الاولى من بناء مدينة الحجاج الجديدة، حيث ستكون جاهزة لاستقبال الحجاج مطلع الشهر المقبل، لتسهيل سفرهم واستيعاب العدد الكامل تطبيقاً لتوجيهات الرئيس محمود عباس وتعليمات رئيس الوزراء رامي الحمد الله بتوفير كافة الامكانيات لتطوير وتشييد مدينة الحجاج بما يلبي حاجة المواطنين وتوفير كافة وسائل الراحة اللازمة لسفرهم لأداء الفريضة .