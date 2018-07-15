تعرف على تاريخ المواجهات بين فرنسا وكرواتيا

تختتم اليوم الأحد، منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم بإجراء مباراة النهائي لتحديد الفائز باللقب بين منتخبي فرنسا وكرواتيا، وذلك على أرضية ملعب لوجنيكي في العاصمة الروسية موسكو.

وتعتبر هذه المواجهة السادسة بين فرنسا وكرواتيا في مختلف الأصعدة، وفاز "الديوك" في ثلاث مباريات منها، فيما انتهت مباراتان بالتعادل، ولم يتذوق منتخب "الناريون" طعم الفوز على فرنسا.

وتعتبر مباراة اليوم الثانية بين المنتخبين في تاريخ مشاركتهما في بطولة كأس العالم، إذ سبق أن التقيا في نصف نهائي مونديال 1998، وتمكن منتخب فرنسا آنذاك من الفوز بهدفين مقابل هدف واحد.

ويخوض منتخب فرنسا نهائي المونديال للمرة الثالثة في تاريخه، وكانت المرة الأولى في نسخة 1998، ونجح "صاحب الأرض" (فرنسا) في تحقيق الفوز على البرازيل (3-0) في المباراة النهائية، ليحصد اللقب للمرة الأولى في تاريخه والأخيرة حتى الآن، بينما خسر المباراة النهائية الثانية بركلات الترجيح أمام إيطاليا في نهائي مونديال 2006 بألمانيا.

أما منتخب كرواتيا فيخوض نهائي المونديال للمرة الأولى في تاريخه، بعدما كان أفضل إنجاز له هو الوصول إلى نصف نهائي مونديال فرنسا 1998.