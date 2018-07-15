الاحتلال يحتجز عمالاً جنوب جنين

احتجزت قوات الاحتلال الأحد، عشرات العمال من سكان محافظة جنين خلال توجههم للدخول إلى أراضي الـ 48 عبر حاجز برطعة جنوب جنين شمال الضفة المحتلة.
وكان جنود الاحتلال نصبوا حاجزًا مفاجئًا قرب مدخل مستوطنة حرميش على الطريق إلى برطعة وأوقفوا مركبات المواطنين ومنعوا المركبات التي تقل عمالا يحملون تصاريح عبور من التوجه وإكمال طريقهم إلى معبر برطعة.
وبدأ جنود الاحتلال استجواب العمال وأوقفوا آخرين لفترات فيما أجبر العشرات على العودة لمنازلهم بعد تعذر وصولهم لحاجز برطعة.
يذكر أن معبر برطعة المؤدي إلى القرية جنوب جنين يسلكه آلاف العمال والتجار يوميًا.