الفصائل: شعبنا مصمم على مواصلة كفاحه وإنجاز المصالحة

أكدت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، على تصميم شعبنا على مواصلة طريق الكفاح والنضال حتى تحقيق كافة أهداف شعبنا بالعودة والحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

ووجهت اللجنة خلال اجتماع لها، اليوم الأحد، تحية إجلال وإكبار إلى روح الشهيدين الطفلين أمير النمرة ولؤي كحيل واللذين استشهدا مساء أمس في قصف صهيوني غادر.

وتوجهت اللجنة في اجتماعها بالتحية إلى جماهير شعبنا الذين واجهوا بكل عزيمة وإصرار آلة الارهاب والعدوان الصهيوني المتواصل في محاولة يائسة منه لفرض الاستسلام عليه، وتمرير مشاريع التصفية للقضية الوطنية.

كما توجهت بتحية العز والافتخار للأذرع العسكرية المقاومة "غرفة العمليات المشتركة" التي لقنت العدو درساً قاسياً، وأكدت على معادلة القصف بالقصف، وأنها ستبقى حامية لظهر شعبنا ومسيرات العودة حتى العودة والنصر والتحرير.

وتقدمت اللجنة بالشكر للأشقاء المصريين "على جهودهم المتواصلة في وقف العدوان الصهيوني على القطاع، وكذلك استمرارهم في جهود إنجاز المصالحة الفلسطينية وفق الاتفاقيات الوطنية الموقعة في القاهرة وبيروت وخاصة اتفاق 2011".

ودعت اللجنة الجانب المصري إلى ضرورة مواصلة فتح معبر رفح والاستمرار في إدخال البضائع وزيادة أعداد المسافرين وتسهيل إجراءات السفر لهم من أجل المساهمة في إنهاء المعاناة عن أبناء شعبنا في القطاع الذي يعاني جراء استمرار الحصار الصهيوني المفروض عليه منذ 11 عاماً.

وأكدت اللجنة على أن الخروج من المأزق الحالي يستدعي الشروع الفوري في تشكيل حكومة وحدة وطنية كإحدى خطوات إنجاز المصالحة وصولاً لتشكيل مجلس وطني توحيدي، "حتى نتصدى معاً للمؤامرة التي تتعرض لها القضية الفلسطينية من خلال صفقة القرن".

وأكدت القوى على استمرار مسيرات العودة الشعبية والعمل على توسيعها في مواجهة الاحتلال الصهيوني وممارساته وإفشال كافة المشاريع المشبوهة التي تستهدف شعبنا وقضيتنا الوطنية العادلة وعلى رأسها صفقة القرن.