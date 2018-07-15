‏مالية غزة تعلن صرف رواتب الموظفين غداً وتوضح سبب التأخير

أعلنت وزارة المالية عن صرف دفعة راتب 2018/4 بواقع 40‎%‎ وبحد أدنى 1200 شيكل وذلك ابتداءً من يوم الإثنين 16/7/2018.

وأوضحت أن الصرف سيكون عبر بنكي الوطني والإنتاج و فروع بنك البريد بنظام الفئات، علما أن الصرف يوم الإثنين هو لفئة 1500 شيكل فأقل.

وثمنت الوزارة مجهود الموظفين وعطائهم الكبير رغم صعوبة الظروف الاقتصادية التي تعصف بها في قطاع غزة.

وأوضحت، أن تأخر الوزارة في صرف الرواتب بانتظام والتأخير في الإعلان عن الموعد المحدد للصرف إنما هو نتيجةً لصعوبة الوضع الاقتصادي الراهن الذي نتج عنه انخفاض حاد في الإيراد المحلي ونقص شديد في التحصيل الداخلي الأمر الذي أدى إلى عجز كبير في السيولة النقدية لأرصدتنا في البنوك.

وشددت الوزارة، على أنها ستواصل سعيها جاهدة رغم كل العقبات والمعوقات وبكل ما أوتيت من إمكانيات وجهد وسيبقى سعينا متواصلا ليلا ونهارا من أجل القيام بواجباتنا ومسؤولياتنا الوطنية والأخلاقية تجاهكم وتجاه عموم المواطنين.