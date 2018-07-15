هنية يتوعد الاحتلال برد المقاومة على دماء الشهداء ويضع شروطه لوقف مسيرات العودة

توعد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ، الاحتلال "الإسرائيلي" بأن دماء الأطفال الطاهرة التي سالت في الكتيبة وسط مدينة غزة بالأمس لن تذهب هدراً وان الاحتلال لن يفلت من العقاب على يد المقاومة الفلسطينية .

وقال هنية خلال كلمته اثناء تشييع جثمان الطفلين لؤي كحيل وامير النمرة الذين ارتقيا جراء قصف مفاجئ على منتزه الكتيبة ان المقاومة تقف بالمرصاد للاحتلال وتفرض معادلاتها وتفرض الحماية لمسيرات العودة ، مشدداً على ان معادلات المقاومة عصيةً عن الكسر.

وبين هنية مسيرات العودة مستمرة حتى تحقق كل اهدفها أولها كسر الحصار وأحياء حق العودة في الذاكرة ، انه لا شطب لحق العودة ولا لترامب ولا لصفقة القرن ولا للتفريط بحق العودة، موضحاً ان شعبنا يقف في الصفوف المتقدمة للامة ويكتب صفحات مجيدة للامة .

وتابع: "غزة قلعة ولن تسقط وسفينة رغم كل الأمواج لن تغرق وستمضي لترسوا في ارض فلسطين ، مشيراً الى ان مسيرات العودة وضعت القضية على واجهة الاهتمام العالمي فإما ان ترفعوا الحصار والا تواجهوا بمسيرات اقوى.

وبشأن التدخلات بالأمس للتوصل للتهدئة قال : هناك تدخلات عديدة ولكن المقاومة هي من فرضت شروطها، مؤكداً ان ردنا على كافة الضغوطات ارفعوا الحصار الظالم عن غزة ، كون ان شعبنا لم يعد يؤمن بالوعود والمشاريع فهو يريد ان يرى الوعود حقيقة لإنهاء الحصار.