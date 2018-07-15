تضامناً مع شوكة.. أسرى الجهاد في عوفر يرجعون وجبات الطعام

أعلن أسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجن عوفر عن إرجاع وجبات الطعام الثلاث لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من اليوم الأحد وحتى يوم الثلاثاء بعد غد، تضامناً مع الأسير حـسـن حـسـنين حـسـن شـوكـة الذي مازال يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم (43) على التوالي رفضاً لقرار سلطات الاحتلال الصهيوني تحويله للاعتقال الإداري.

وأفاد أسرى حركة الجهاد في رسالة وصلت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى نسخةً عنها اليوم، أنهم قرروا اليوم إرجاع وجبات الطعام في خطوة تضامنية مع زميلهم المجاهد حسن شوكة إسناداً له في معركة الأمعاء الخاوية التي يخوضها رفضاً لقرار سلطات الاحتلال الصهيوني تحويله للاعتقال الإداري بدون توجيه اتهام له، والتي قد يتبعها خطوات تضامنية وتصعيدية أخرى ما لم تستجيب سلطات الاحتلال لمطلبه العادل بوقف اعتقاله الإداري التعسفي.

وأشار أسرى الجهاد في رسالتهم إلى أن يوم الثلاثاء القادم 17/07/2018 سيشارك في إرجاع وجبات الطعام الثلاث جميع الأسرى القابعين في سجن عوفر من كل الفصائل وعددهم حوالي (1200) أسير في خطوة تضامنية وإسنادية للأسير حسن شوكة، تهدف للضغط على سلطات الاحتلال للاستجابة للمطالب العادلة له ولإنهاء اعتقاله الإداري.

وأوضحت مهجة القدس أن الأسير شوكة يعاني من وضع صعب جداً، حيث يعاني من أوجاع شديدة في جميع أنحاء جسده، ولا يبول كثيراً والبول الذي ينزل لونه أسود، ويعاني من آلام شديدة في الرأس وفي المثانة، وهزل شديد في كل أنحاء جسده، وجفاف في الحلق واللسان، ويتقي كثيراً عصارة المعدة، ولا يستطيع الحركة بسبب الدوخة المستمرة، ونزل من وزنه حوالي (30) كيلو، ويرفض إجراء أي فحوصات طبية، وفقط يشرب الماء الذي أصبح لا يستطيع أن يشربه.

وأضافت مهـجـة القدس أن الأسير المجاهد حسن شوكة اعتقل من قبل قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 29/09/2017م، وذلك بعد شهر من تحرره من سجون الاحتلال حيث كان قد تحرر بتاريخ 31/08/2017م، وشرع في إضراب مفتوح عن الطعام بتاريخ 11/10/2017م بعد أن حولته سلطات الاحتلال الصهيوني للاعتقال الإداري التعسفي بدون أن يوجه له أي اتهام، واستمر إضرابه المفتوح عن الطعام لمدة (35) يوماً، وعلقه بتاريخ 14/11/2017م بعد أن استجابت سلطات الاحتلال لمطلبه بإلغاء الاعتقال الإداري الصادر بحقه وتوجيه لائحة اتهام له.

مشيرةً إلى أن محكمة عوفر الصهيونية أصدرت بحقه حكماً بالسجن لمدة ستة أشهر على التهمة الموجهة له في لائحة الاتهام، وكان من المقرر أن يفرج عنه بتاريخ 03/06/2018م، إلا أن سلطات الاحتلال نكلت بالاتفاق السابق وعادت لتحويله للاعتقال الإداري التعسفي، وأعلن بنفس اليوم الدخول إضراب مفتوح عن الطعام حتى الإفراج عنه.

جدير بالذكر أن الأسير حسن شوكة ولد بتاريخ 06/05/1988م؛ وهو متزوج؛ وله عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال الصهيوني على خلفية انتمائه ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.