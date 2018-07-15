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بعد جولة تصعيد بالأمس..

الحرائق تتجدد اليوم وطواقم الإطفاء"الإسرائيلية" تحاول إخمادها

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 11:35 - 15 يوليو 2018
حرائق الطائرات الورقية في مستوطنات غزة حرائق الطائرات الورقية في مستوطنات غزة
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قالت صحيفة يديعوت اليوم الاحد، ان طواقم الإطفاء "الإسرائيلية" تكافح منذ الصباح إطفاء 6 حرائق اندلعت في عدم مناطق من مغلف غزة .

ويأتي اشتعال النيران مجدداً، بعد جولة من التصعيد بين "إسرائيل" والمقاومة الفلسطينية في غزة بالأمس واشتراط "الاحتلال" للوسطاء بربط وقف العدوان على غزة مقابل وقف اطلاق البالونات الحارقة ، وهو ما رفضته الفصائل الفلسطينية .

ويشار الى ان طائرات "البالونات" الحارقة التي يطلقها النشطاء بالتزامن مع مسيرات العودة كبدت الاحتلال الإسرائيلي خسائر كبيرة وصفها عدد من قادتها بالاكثر ضرراً منذ الحرب الأخيرة على غزة 2014.

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