الحرائق تتجدد اليوم وطواقم الإطفاء"الإسرائيلية" تحاول إخمادها

قالت صحيفة يديعوت اليوم الاحد، ان طواقم الإطفاء "الإسرائيلية" تكافح منذ الصباح إطفاء 6 حرائق اندلعت في عدم مناطق من مغلف غزة .

ويأتي اشتعال النيران مجدداً، بعد جولة من التصعيد بين "إسرائيل" والمقاومة الفلسطينية في غزة بالأمس واشتراط "الاحتلال" للوسطاء بربط وقف العدوان على غزة مقابل وقف اطلاق البالونات الحارقة ، وهو ما رفضته الفصائل الفلسطينية .

ويشار الى ان طائرات "البالونات" الحارقة التي يطلقها النشطاء بالتزامن مع مسيرات العودة كبدت الاحتلال الإسرائيلي خسائر كبيرة وصفها عدد من قادتها بالاكثر ضرراً منذ الحرب الأخيرة على غزة 2014.