يديعوت:لا قرارات خلال اجتماع الكابينت اليوم والمقاومة ترفض شرطاً "اسرائيلياً"

أكدت صحيفة يديعوت ان اجتماع الكابينت المقرر عقده اليوم الاحد ، لبحث ابرز مستجدات التصعيد على جبهة قطاع غزة , سيكون للبحث وليس لاتخاذ القرارات .

وقالت يديعوت ان "إسرائيل" وحين تدخل الأطراف لوقف التصعيد مع قطاع غزة بالأمس ، رفعت "إسرائيل" سقف مطالبها خلال التفاوض وطالبت بوقف الطائرات الورقية كشرط لوقف الهجمات ولكن المقاومة رفضت مناقشة هذا المطلب.

ويشار الى ان التصعيد بالأمس بلغ ذروته حيث قصفت طائرات الاحتلال عده مناطق في قطاع غزة وقابلتها المقاومة الرد بالمثل ، في حين تجاوزت "إسرائيل" كافة الخطوط وقصفت احد المباني وسط مدينة غزة مما ادي لاستشهاد طفلين واصابة اخرين .