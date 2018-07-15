عباس لبوتين:علاقتنا بالأمريكان ليست كالسابق والاستيطان قضية حساسة

أبلغ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بقلقه إزاء قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب نقل السفارة الأميركية إلى القدس وكذلك إزاء أنشطة الاستيطان "الإسرائيلية" في الضفة الغربية المحتلة.
وأوضح عباس أن قضية الاستيطان "حساسة للغاية بالنسبة لفلسطين، ونرفض المحاولات الأمريكية لفرض قراراتهم على أكثر المشاكل حساسية"، مشيراً إلى أن العلاقات الفلسطينية الأمريكية ليست كالسابق، وعلى وجه الخصوص على ضوء قرار واشنطن بنقل سفارتها إلى القدس.
وقد التقى بوتين في موسكو بعباس بعد أيام على استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.
وقال بوتين لعباس عند لقائهما في الكرملين "أنا مسرور لفرصة اطلاعك على الاتصالات التي اجريناها مع جيرانكم وقادة مختلف الدول".
وأضاف بوتين "أعلم بأن الوضع في المنطقة صعب ونحن ممتنون لانتهازكم مناسبة كأس العالم لكرة القدم للمجيء إلى موسكو"، مشيداً بالفرصة المتاحة لبحث المشكلات التي يواجهها الفلسطينيون.