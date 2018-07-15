وزراء من الكابنيت يُعارضون وقف إطلاق النار

قالت مصادر عبرية اليوم الأحد، أن مؤيدين ومعارضين لرئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، وجهوا له انتقادات حادة بعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس بغزة.

واعتبر الوزير نفتالي بينيت بأن حركة حماس نجحت في إملاء وقف إطلاق النار على إسرائيل. معتبرًا ذلك "خطأ فادحًا".

وأبدى معارضته الكاملة لاتفاق وقف إطلاق النار لأنه لم يشمل تنفيذ الشروط الإسرائيلية بوقف إطلاق الطائرات الورقية الحارقة. مبينًا أن أي اتفاق كان يجب أن يتضمن حلًا واضحًا وأن عملية ضبط النفس ستؤدي في النهاية إلى تصعيد على جبهتين الجنوبية والشمالية.

وقال "لقد قلت منذ شهرين أن ضبط النفس سيخلق تصعيدًا، وأنه يجب على الجيش أن يتصرّف بقوة ودقة ضد حماس".

ويعتقد بينيت أن وقف إطلاق النار سيزيد من قوة حماس في القطاع، وأن "إسرائيل لن تكون جراء ذلك قادرة على مواجهة التهديد الذي تفرضه على جنوبها، ما قد يجبرها على الدخول في جولة أخرى من القتال خلال الأشهر القادمة".

من جانبه قال عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش من حزب البيت اليهودي الذي يتزعمه بينيت، أن وقف إطلاق النار مع حماس هو "خطأ فادح" سيؤدي لمزيد من تآكل الردع الإسرائيلي ضد الحركة.

فيما قال رئيس بلدية سديروت ألون دافيدي إن وقف إطلاق النار هش ولن يحقق أهدافه. داعيًا الحكومة الإسرائيلية لإظهار اهتمامها بسكان الجنوب وقضاياهم.

وحسب صحيفة معاريف، فوزراء من الكابينت قالوا:"ما جدوى عقد جلسة نقاش وقد عقد نتنياهو اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس"