أضرار جسيمة في سيارات الإسعاف جراء قصف الكتيبة

تعرضت عدد من سيارات الإسعاف التابعة لوزارة الصحة لأضرار كبيرة، جراء استهداف قوات الاحتلال "الإسرائيلي" لمنطقة الكتيبة بغزة.
وقد نشر الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، فجر اليوم الأحد، حصيلة الاضرار و الخسائر التي لحقت بمقر الاسعاف والنقل التابع لوزارة الصحة جراء القصف.
ووفقاً للقدرة، فقد تضررت 9 سيارات اسعاف تضرر جزئي، فيما تضررت سيارة إسعاف تضرر كلي، 3 شاحنات لنقل الأدوية و المستلزمات الطبية تضرر جزئي، و2 سيارة نقل تضرر جزئي، وتضرر جسيم في المكاتب الإدارية لطواقم الإسعاف والنقل
وإضافة إلى التسبب في تعطيل العمل بالمقر المركزي و توقف سيارات الاسعاف و النقل التي تضررت عن الخدمة.