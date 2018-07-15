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طقس فلسطين: أجواء حارة.. والحرارة أعلى من معدلها

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 08:03 - 15 يوليو 2018
الطقس الطقس
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توقَّعت دائرة الأرصاد الجوية، بأن يكون الجو اليوم الأحد، حارًا نسبيًا إلى حار، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غدٍ الاثنين، يكون الجو حارًا نسبيًا إلى حار، ولا يطرأ تغير يُذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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