أدلة بالمئات لكشف حقيقة "الغاز القاتل" ببريطانيا

أعلنت الشرطة البريطانية، السبت، أن فرق البحث عثرت على ما يزيد على 400 دليل في إطار تحقيق في تسمم اثنين بغاز الأعصاب نوفيتشوك، إلا أن أعمال البحث ستستمر على الأرجح لأسابيع أخرى سعيا لمزيد من الأدلة.

كانت الشرطة ذكرت، الجمعة، أنها عثرت على زجاجة صغيرة يعتقد أنها مصدر غاز الأعصاب، الذي قتلت به دون ستورغيس وأصابت زميلها تشارلي راولي بالمرض.

وعثر عليها في مسكن راولي في بلدة أميسبري جنوب غربي البلاد.

وقالت الشرطة أيضا، السبت، إن "عددا كبيرا" من الأدلة ربما يكون ملوثا بتلك المادة، لذا أرسلت إلى معامل لتحليلها.

وتسعى الشرطة لكشف ما إذا كان غاز الأعصاب القاتل، الذي تسمم به راولي وستورغيس كان مصدره هو نفس مصدر العنصر المستخدم في هجوم مارس على الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته.