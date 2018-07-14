هذا ما طالبت به الحكومة أثناء التصعيد ضد غزة

طالبت الحكومة الفلسطينية مساء السبت، بتدخل دولي عاجل لوقف عدوان الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان صحفي: إن الحكومة برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله تجري اتصالات مكثفة مع كافة الجهات الإقليمية والدولية، من اجل ضمان وقف العدوان".

وشدد المحمود على أن قوات الاحتلال تعمل طوال الوقت على الدفع بالأوضاع إلى مزيدٍ من التصعيد وملاحقة المواطنين العزل وإراقة دماء المتظاهرين السلميين واستهداف الأطباء والممرضين والمسعفين والصحفيين، في ظل تشديد الحصار الجائر المفروض منذ 11 عاما على أبناء شعبنا في القطاع.

وجدد مطالبته دول العالم بتحرك استثنائي فوري وعاجل لوقف التصعيد الخطير وحقن دماء الأبرياء والعمل، من أجل استعادة آمال تحقيق السلام في بلادنا والمنطقة والعالم، وهو ما يسعى اليه شعبنا العربي الفلسطيني وقيادته.

واستشهد طفلان وأصيب 15 آخرين جراء سلسلة غارات "إسرائيلية" استهدفت مواقع للمقاومة وأخرى مدنية من بينها متنزها ومسجدا ومبان في قطاع غزة.