المدلل: جولة التصعيد محاولة "إسرائيلية للالتفاف على مسيرات العودة

أكد القيادي في حركة الجهاد الاسلامي أحمد المدلل، أن جولة التصعيد التي شنها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" في قطاع غزة دون مبررات سوى الاستمرار في جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

وقال المدلل لإذاعة الإسراء من غزة: "إن اثبات الشعب الفلسطيني الاستمرار في مسيرات العودة الكبرى والزخم الجماهيري للمسيرة بعد أكثر من مئة يوم وعودة القضية الفلسطينية إلى قوتها وحياتها من جديد دفعت الاحتلال إلى التوجه لخلط الأوراق من خلال محاولاته بكسر ارادة الشعب الفلسطيني من خلال اعادة سياسة ردعه التي أفقدته اياه المسيرة.

وأضاف: "هذا التصعيد هو محاولة فاشلة من قبل العدو الصهيوني ليؤكد عجزه وارباكه بالالتفاف على مسيرات العودة ومحاولة كسر ارادة الشعب الفلسطيني".

وأشار المدلل إلى أن الاحتلال يعتقد وبكل غباء أنه من يحدد مسار المعركة، مشدداً على أن المقاومة هي من تستطيع الامساك بزمام المبادرة وهي من تقف في وجه كافة المحاولات الصهيونية لتغيير قواعد الاشتباك.

ولفت إلى أن المقاومة وكعادتها كانت على كامل الجهوزية للرد على أي عدوان "إسرائيلي" على قطاع غزة من خلال سياسة الردع والرد المباشر، وهو ما دفع العدو الى العمل على اعادة الحسابات قبل اقدامه على ارتكاب أي حماقة بحق قطاع غزة أو أي اغتيال لأي قيادة سياسية أو عسكرية لعلمه الجيد أن المقاومة قادرة على الرد على جرائمه.

وأكد المدلل، أن فصائل المقاومة لن تسمح بأن تكون غزة ساحة نزهة لجنود الاحتلال بل ستكون مقبرة لهم ولمن يساندهم، لافتاً إلى ان جميع هذه الحسابات تعبر عن فشل الصهاينة وحكومتهم المتطرفة في مواجهة نضال الشعب الفلسطيني.