الجهاد: تعاطينا مع الجهد المصري لعودة الهدوء ومن حقنا الرد على أي عدوان

أكد مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي داود شهاب، أن حركته وافقت على عودة الهدوء مع الاحتلال "الإسرائيلي" بناءً على الطلب المصري على أن يلتزم الاحتلال بوقف العدوان.

وأوضح شهاب في تصريح وصل فلسطين اليوم نسخة عنه، أن اتصالات مكثفة جرت خلال الساعتين الماضيتين مع الجانب المصري لاستعادة الهدوء.

وقال: نحن تعاطينا مع الجهد المصري ووافقنا على الهدوء اعتبارا من الساعة الثامنة مساء اليوم على أن يلتزم الاحتلال بوقف العدوان",

وأكد شهاب، على حق المقاومة الفلسطينية في الرد على أي انتهاك عدواني للاحتلال "الإسرائيلي".

واستشهد طفلين وأصيب عدد من المواطنين بجراح مختلفة في سلسلة من القصف الإسرائيلي على مناطق مختلفة من مواقع للمقاومة في قطاع غزة، فيما ردت المقاومة بقصف المستوطنات المحاذية للقطاع بعشرات القذائف الصاروخية ما أدى لإصابة 4 مستوطنين بشظايا القذائف.