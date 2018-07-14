غزة تحت القصف.. متابعة لحظة بلحظة

- 8:19: صافرات الإنذار تدوي في كيسوفيم

- 8:17 القدرة: اجمالي استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة حتى اللحظة استشهاد الطفلين (أمير النمرة 15عام و لؤي كحيل 16 عام ) و اصابة 25 مواطن بجراح مختلفة و شظايا في انحاء متفرقة من الجسم.

- 8:16 والا العبري: مصدر أمني رفيع المستوي: شرط وقف الهجمات الجوية هو وقف إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة

- 8:2 نتنياهو: سنوسع الرد إذا ما تطلب الأمر، لو لم تفهم حماس الرسالة اليوم فستفهمها غداً

- 7:59 صافرات الإنذار تدوي في نتيفوت وكفار ميمون

- 7:58: صافرات الإنذار تدوي في ناحال عوز وعلوميم

- 7:58 الجهاد: وافقنا على الهدوء اعتباراً من الساعة الثامنة على أن يلتزم الاحتلال بوقف العدوان، ونؤكد على حقنا في الرد على أي انتهاك

- 7:41 طائرات الاحتلال تقصف مواقع للمقاومة الفلسطينية شمالي مدينة غزة

- 7:35 باراك رافيد-القناة 14: دبلوماسي غربي كبير شارك في محادثات وقف إطلاق النار قال لي: لقد وصلت محادثات استعادة الهدوء في غزة إلى مرحلة متقدمة، هناك محادثات مكثفة، الساعة القادمة ستكون حرجة.

- 7:32 قادة جيش الاحتلال: الجيش سيواصل العمليات العسكرية في غزة إلا إذا حدث تحرك سياسي لوقفه

- 7:30 سلسلة غارات لطائرات الاحتلال شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة

- 7:22 قصف إسرائيلي من الطائرات الحربية استهدف منطقة فارغة في الواحة شمال غرب قطاع غزة

- 7:20 صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة زيكيم على ساحل عسقلان وفي ياد مردخاي

- 7:18 قناة الغد: التوصل لوقف إطلاق نار في غزة خلال ساعات بجهود مصرية.

- 7:17 أضرار جسيمة لحقت بسيارات الاسعاف والخدمات الصحية و الكوتينرات و الاثاث بمبنى النقل و الاسعاف التابع لوزارة الصحة في منطقة الكتيبة بغزة جراء الاستهداف الاسرائيلي للمنطقة

- 7:11 سلسلة غارات لطائرات الاحتلال شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة

- 7:00 الصحة: بغزة شهيدان و14 اصابة بجراح مختلفة جراء استهداف الاحتلال الاسرائيلي لمناطق متفرقة من قطاع غزة

يتبع...