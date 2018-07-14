القيادي عدنان: إعلان أسرى غزة إضرابهم عن الطعام بسبب عقوبات السلطة "أمر مؤلم"

وصف الشيخ الأسير في سجون الاحتلال خضر عدنان، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، إعلان عدد من أسرى قطاع غزة الإضراب عن الطعام احتجاجا على العقوبات التي تفرضها السلطة ضد القطاع بالأمر المؤلم، داعيا الرئيس عباس إلى التراجع عن هذه الخطوة التي فاقمت معاناة المحاصرين، وطالت معاشات الأسرى والشهداء.

وقال الشيخ عدنان في تصريح صحفي اليوم السبت إنَّ "الإضراب في السجون الإسرائيلية احتجاجا على ما وصل إليه الوضع الداخلي الفلسطيني يدق ناقوس الخطر لما آلت له حالنا الفلسطينية".

وتواصل السلطة الفلسطينية برام الله فرض عقوبات مالية واقتصادية شديدة على قطاع غزة المحاصر منذ ١٢ عاما.

وتضمنت العقوبات تقليص رواتب آلاف الموظفين العسكريين والمدنيين، ووقف مخصصات الشؤون الاجتماعية لمئات العائلات الفقيرة، ووقف معاشات الأسرى والشهداء.

وطالبت جهات فلسطينية رسمية وفصائلية، ومؤسسات حقوقية محلية ودولية الرئيس عباس بالتراجع عن العقوبات ضد قطاع غزة، إلا أن هذه الدعوات لم تلقَ آذانا صاغية.