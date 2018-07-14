سرايا القدس تنعى أحد مجاهديها ارتقى متأثراً بإصابته شرق خانيونس

نعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أحد مجاهديها الأبطال الذي ارتقى إلى العلا شهيداً بإذن الله تعالى متاثراً بإصابته في مواجهات مسيرة العودة.

وقالت سرايا القدس في بيانها العسكري أن الشهيد المجاهد "محمد ناصر محمد شراب" (19 عاماً)، من مجاهدي سرايا القدس بلواء خانيونس، ارتقى إلى العلا شهيداً بإذن الله تعالى صباح اليوم السبت 1 ذي القعدة 1439 هـ الموافق 14/7/2018م، متأثراً بإصابته أمس أثناء مشاركته في الفعاليات السلمية جنباً إلى جنب مع أبناء شعبه.

وأكدت سرايا القدس على أن دماء الشهداء لن تضيع هدراً بإذن الله، معاهدةً الله تبارك وتعالى وشعبنا وأمتنا بالحفاظ على مسيرة الجهاد والشهادة، والمضي قدماً في نهج المقاومة حتى تحرير كامل فلسطين الحبيبة.

وإليكم نص البيان:

{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً}

بيان عسكري صادر عن سرايا القدس

سرايا القدس تنعى المجاهد محمد شراب الذي استشهد متاثراً بإصابته في مواجهات مسيرة العودة

بكل آيات الجهاد والانتصار، تنعى سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين شهيدها المجاهد:

"محمد ناصر محمد شراب"

" 19 عاماً "، أحد مجاهدي سرايا القدس بلواء خانيونس

الذي ارتقى إلى العلا شهيداً – بإذن الله تعالى – صباح اليوم السبت 1 ذي القعدة 1439 هـ الموافق 14/7/2018م، متأثراً بإصابته أمس أثناء مشاركته في الفعاليات السلمية جنباً إلى جنب مع أبناء شعبه الذين يدافعون عن مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشهدون بدمائهم الزكية الطاهرة على ثبات شعبنا وإصراره وعزمه على استمرار الجهاد والمقاومة حتى تحرير كل شبر من أرض فلسطين.

إننا في سرايا القدس إذ ننعى شهيدنا المجاهد، لنؤكد على أن أن دماء الشهداء لن تضيع هدراً بإذن الله، ونعاهد الله تبارك وتعالى ثم نعد شعبنا وأمتنا بالحفاظ على مسيرة الجهاد والشهادة، والمضي قدماً في نهج المقاومة حتى تحرير كامل فلسطين الحبيبة.

سرايـا القدس

الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

السبت 1 ذي القعدة 1439 هـ

الموافق 2018/7/14م