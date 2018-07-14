وفاة "ستيف ديتكو" مصمم الشخصية الكرتونية "سبايدرمان"

توفي الفنان ستيف ديتكو الذي شارك في ابتكار شخصية الرجل العنكبوت "سبايدرمان" و"الدكتور سترانج"، وهما شخصيتان لا زال حضورهما مميزًا في أفلام "مارفل" إلى الآن.

وتم العثور على ديتكو (تسعون عامًا) في شقته في مانهاتن، وأعلن عن وفاته في مكان الحادث، حسب ما أدلى به الملازم بول ناب، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وقدم ديتكو جنبًا إلى جنب مع الكاتب ستان لي شخصية بيتر باركر وعالم الرجل العنكبوت في عام 1962 في "فانتازيا مذهلة"، وبعد عام قدم ديتكو الجراح الخارق الذي تحول إلى "دكتور سترانج".

وأصبح الرجل العنكبوت من أكثر الشخصيات التي لا يمكن الاستغناء عنها في عالم "مارفل"، إضافة إلى "الدكتور سترانج"، حيث تحولت مغامرات كل منهما إلى أفلام رائدة، وكان لكل منهما دور أساسي في الفيلم الحديث "أفينجرز: الحرب اللانهائية".

وولد ديتكو، ابن عامل في مصنع للصلب، في جونستاون ببنسلفانيا عام 1927، وخدم في الجيش في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، وبدأ العمل في المجلات الهزلية في الخمسينيات في نيويورك، مما أدى في النهاية إلى حصوله على وظيفة رسم مع "مارفل".

وقال رئيس شركة "مارفيل إنترتاينمنت دان باكلي "اليوم تنعى أسرة مارفل خسارة ستيف ديتكو".

وأضاف" تراثه لن ينسى أبدا".