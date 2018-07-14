سلسلة غارات "إسرائيلية" على مناطق متفرقة من القطاع

شنت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" ظهر اليوم السبت، سلسلة غارات على عدة مواقع في مناطق متفرقة من قطاع غزة.
وأفادت مصادر محلية، أن طائرات الاحتلال قصفت موقع "صلاح الدين" بثلاثة صواريخ قرب نتساريم وسط القطاع.
كما قصفت طائرات الاحتلال، أرض خالية بصاروخين شرق بوابة صلاح الدين بالقرب من الحدود الفلسطينية المصرية برفح.
فيما استهدفت في غارة أخرى منطقة في حي الزيتون شرق قطاع غزة.
ويأتي القصف، بعد ليلة ساخنة شهدها القطاع، بعد قصف الاحتلال لعدة مناطق من القطاع، فيما ردت المقاومة ب31 صاروخاً على مستوطنات غلاف غزة.