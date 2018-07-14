مؤسسة حقوقية تطالب بسرعة تشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم الاحتلال

دانت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان اليوم السبت، الجرائم "الإسرائيلية" بحق الفلسطينيين التي تخالف جميع الأعراف والمواثيق الدولية، مطالبةً بالإسراع في تشكيل لجنة تحقيق دولية.

وقالت الضمير في بيان صحفي:" إن قوات الاحتلال واصلت جرائمها باستخدام القوة المفرطة والمميتة في التعامل مع المواطنين أثناء مسيرات العودة السلمية في المناطق الحدودية لقطاع غزة التي أسفرت حتى اللحظة منذ 30/03/2018, عن استشهاد (136) مواطناً، وإصابة أكثر من15600 بجراح مختلفة و اختناق بالغاز منهم 382 اصابة خطيرة.، في استخدام مفرط للقوة ، لقمع مئات الآلاف من المواطنين المشاركين في تظاهرات سلمية خلال مسيرات العودة .

وجددت المؤسسة، دعوتها إلى الإسراع في تشكيل لجنة تحقيق دولية وفقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، للتحقيق في الجرائم التي اقترفتها قوات الاحتلال بحق المدنيين العزل في مسيرات العودة.

كما طالبت المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها وحماية المدنيين الفلسطينيين .

ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى مؤسسة الضمير , واستمراراً في الاعتصام والمسيرات للجمعة السادسة عشر على التوالي تحت ما يسمى (جمعة التضامن مع الخان الأحمر) وبمناسبة مرور 100 يوم على انطلاق مسيرة العودة الكبرى وتأكيداً على حق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم التي هجروا منها وفقاً للقرار 194 , واستناداً إلى حقهم الشرعي في التجمع السلمي , ودعماً لأهالي الخان الأحمر بمدينة القدس , انطلق عشرات الآلاف من المواطنين في حوالي الساعة 4:00 مساءً، من يوم الجمعة الموافق 13 يوليو 2018 ، وضمنهم نساء وأطفال وعائلات بأكملها، بالتوافد إلى 5 مخيمات أقامتها الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، شرق رفح، وخزاعة في خانيونس، والبريج بالوسطى، وحي الشجاعية بغزة، وشرق جباليا شمال القطاع.

وذكرت المؤسسة أن قوات الاحتلال المتمركزة على طول الحدود مع قطاع غزة، أطلقت الرصاص الحي، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيلة للدموع تجاه المشاركين في مسيرات العودة على طول السياج الفاصل.

هذا وتسبب استخدام القوة المفرطة والمميتة واستخدام القناصة لقتلهم بشكل متعمد مما أدى إلى استشهاد الطفل عثمان رامي حلس (14) عام من سكان حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.، بعيار ناري في الظهر, إلى جانب اصابة أكثر من (120) اخرين , و من بين الاصابات 62 اصابة بالرصاص الحي واصابة 16 طفل و2 من الطواقم الطبية .

وأكدت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان على سلمية التظاهرات وحق المدنيين في التجمع السلمي وفق المواثيق والاتفاقيات الدولية , وإن ما تقوم به قوات الاحتلال الاسرائيلي يشكل انتهاكاً جسيماً ومنظماً لقواعد القانون الدولي الانساني , وتحللاً من التزاماتها كقوة احتلال تجاه المدنيين الفلسطينيين بحسب ما هو محدد في اتفاقية جنيف الرابعة التي تنطبق على قطاع غزة .