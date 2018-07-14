القسام: مهندسونا يعملون ليل نهار وما خفي أعظم

قالت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس: إنَّ مهندسيها لا يزالون يواصلون الليل بالنهار من أجل إيلام العدو وإرباكه.

وبالخط الأحمر العريض، ختمت الكتائب عرضا مصورا نشرته اليوم السبت (14-7) حول "طائرات الأبابيل القسامية" بقولها: "ما خفي أعظم".

وفي سياق المادة المصورة، استعرضت القسام أحد أهم إنجازاتها الهندسية خلال السنوات الأخيرة، وهو طائرات الأبابيل التي قالت إنها تمتلك ثلاثة أنواع منها، استطلاعية وهجومية وانتحارية.

وقالت كتائب القسام: إن الإعلان عن هذا الإنجاز خلال الحرب الأخيرة شكل صدمة وذهولا ومفاجأة لقادة العدو، سيما بعدما نفذت مهمة ناجحة فوق وزارة الجيش الإسرائيلي في تل أبيب.

وكان القسام كشف لأول مرة عن منظومة الطائرات دون طيار القسامية خلال معركة العصف المأكول 2014 التي تمر ذكراها هذه الأيام.

وكشفت القسام أن محمد الزواري الذي اغتاله الموساد الإسرائيلي أمام منزله في تونس قبل عام ونصف هو أحد مهندسيها الذين ساهموا في تطوير هذا الجيل من الطائرات.