الليغا تتصدر مشهد موقعة فرنسا وكرواتيا

يواجه المنتخب الفرنسي نظيره الكرواتي مساء الأحد المقبل، في نهائي بطولة كأس العالم المقامة حاليا في روسيا.

وتفوق "الديوك" في المربع الذهبي على بلجيكا (1-0), في حين فازت كرواتيا على إنجلترا (2-1).

وبالنظر إلى قائمتي منتخبي فرنسا وكرواتيا، فلا يوجد فريق ينفرد بوجود أكبر عدد من لاعبيه في نهائي البطولة.

وهناك 6 أندية تملك كل منها 3 لاعبين في قائمة المنتخبين، وهم برشلونة (راكيتيتش، وأوميتيتي، ديمبلي)، وريال مدريد (مودريتش، وكوفاسيتش، وفاران)، وباريس سان جيرمان (مبابي، وأريولا، وكيمبيمبي).

وهناك أيضا موناكو الذي يضم (سوباسيتش، وسيديبي، وليمار)، وأتليتكو مدريد (غريزمان، ولوكاس هيرنانديز، وسيمي فرسالجكو)، ومارسيليا (توفان، ومانداندا، وعادل رامي).

ويعدّ الدوري الإسباني الأكثر تمثيلا في قائمتي طرفي اللقاء برصيد 10 لاعبين, حيث يتواجد بجانب ممثلي الريال وبرشلونة وأتلتيكو، ستيفن نزونزي لاعب إشبيلية، ويأتي الدوري الفرنسي خلف "الليغا" بـ9 لاعبين.