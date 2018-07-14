روحاني: الشعب الايراني سيحبط السياسة الأميركية

أكد الرئيس الايراني حسن روحاني ان الشعب الايراني سيحبط السياسة الأميركية ضده كما أحبط المؤامرات الأميركية السابقة، مشيرا الى ان مشروع الحظر الاميركي يستهدف عموم الشعب الايراني والضغط عليه.

وخلال كلمة له بعد الاجتماع المشترك لرؤساء السلطات الثلاث، اوضح الرئيس روحاني ان لدى طهران قناعة أن السياسة الأميركية ضد ايران والمنطقة والعالم لن تستمر وستفشل، موضحا ان اميركا تواجه اليوم عزلة عالمية أكثر من غيرها.

وتابع الرئيس روحاني ليست هناك أية منظمة دولية تدعم السياسة الأميركية، مؤكدا ان أغلب الدول رفضت الاجراءات الأميركية.

وقال روحاني ان الظروف الحالية اتاحت فرصة كبيرة لتصدير البضائع الايرانية الى خارج البلاد، مشيرا ان الحكومة الايرانية تتابع بقوة تنفيذ مشروع توفير فرص العمل.