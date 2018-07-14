عطا الله حنا: الانحياز للقضية الفلسطينية هو انحياز للحق والعدالة والأخلاقية النبيلة

استقبل المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم وفدا اكاديميا جامعيا دنماركيا ضم عددا من أساتذة الجامعات والحقوقيين والذين وصلوا في زيارة تضامنية مع شعبنا الفلسطيني.

وقد رافق المطران الوفد في جولة داخل البلدة القديمة من القدس ومن ثم استقبل سيادته الوفد في البطريركية في كنيسة القديسين قسطنطين وهيلانة حيث كانت لسيادته كلمة عبر خلالها عن سعادته باستقبال هذا الوفد الأكاديمي الاتي الينا من الدنمارك.

وقال المطران في كلمته بأن الفلسطينيين يسعون لتوسيع رقعة اصدقاءهم في سائر ارجاء العالم وهم يعملون دوما من اجل إيصال رسالة فلسطين الى كافة الشعوب بغض النظر عن انتماءاتهم وخلفياتهم الدينية والعرقية والثقافية.

وأضاف "القضية الفلسطينية هي قضية حق وعدالة والتضامن مع هذه القضية انما هو انحياز للقيم الإنسانية والأخلاقية النبيلة".

وتابع: نتمنى ان تصل رسالتنا الى شعبكم ورسالتنا تقول بأننا شعب يستحق الحياة ويستحق ان ينعم بالحرية والسلام بعيدا عن سياسات التطهير العرقي والاحتلال والقمع والظلم والاستبداد .