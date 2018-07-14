أولمرت يكشف عن رسالة واتساب تلقاها من الرئيس عباس.. ما فحوها؟



كشف رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ايهود اولمرت عن تلقيه رسالة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس عبر تطبيق التراسل الفوري واتساب.

وقال اولمرت وفقا لما نشره موقع "نيوز وان" الاسرائيلي أمس الجمعة انه عرض على الرئيس الفلسطيني، محمود عباس مقترحات لم يقدمها أي رئيس وزراء إسرائيلي من قبل، وهو ما لم يقبله أبو مازن أو يرفضه، آنذاك، في حين أوضح أنه تلقى رسالة عبر "واتساب" من أبو مازن قال فيها: "لا تنسى أني لم أقل لا لاقتراحك".

وقال أولمرت إن الرئيس الفلسطيني يلمح إلى استعداده للعودة إلى المفاوضات.

وفي سياق منفصل قال اولمرت إن "إسرائيل" كادت أن توقع اتفاق تسوية مع سوريا، ولكن الرئيس بشار الأسد تراجع في اللحظة الأخيرة.

وأفاد الموقع الاسرائيلي بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود أولمرت، صرح بأن بلاده حاولت توقيع اتفاق تسوية مع سوريا، في ديسمبر/كانون الأول 2008، ولكن الرئيس الأسد رفض في اللحظة الأخيرة.

أوضح الموقع الإلكتروني الإخباري أن أولمرت رد على طلب الرئيس السوري، بشار الأسد، بقوله إنه من الأنجع الدخول في مفاوضات حالية، وبعدها يمكن للطرفين التفاوض حول الجولان، وهو ما لم يحدث، رغم نية أولمرت توقيع اتفاق سلام مع سوريا ـــ بحسب رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق.

وصرح أولمرت بأن سلاح الجو الإسرائيلي قام بتدمير المفاعل النووي السوري في ضربته الأولى والقوية، وحافظت "تل أبيب" على سرية العمل، ولم تعلن عنه، في وقت كان الأسد قد نصب 500 صاروخ بكميات كبيرة من المتفجرات.

وأوضح أولمرت أن أردوغان استضاف أولمرت في القصر الرئاسي في أنقرة، انتظارا لوصول الأسد، دون جدوى، حيث هاتفه أردوغان، وطلب منه الأسد اشتراط عودة الجولان لسوريا، أولا، وهو ما أبلغه الرئيس الحالي لأولمرت.

وأضاف أولمرت بأن وفدا سريا تركيا بقيادة مدير عام وزارة الخارجية التركية وصل إلى تل أبيب بعد مرور شهر واحد على تفجير المفاعل النووي السوري، ونقل طلب الأسد بتجديد المفاوضات مع إسرائيل.