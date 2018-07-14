اليوم: شهيد متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال شرق خانيونس

أعلنت المصادر الطبية صباح اليوم السبت، عن استشهاد الشاب محمد شراب (18 عاماً) متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

وباستشهاد شراب، يرتفع عدد شهداء جمعة الخان الأحمر إلى اثنين وإصابة 222 آخرين، بعد استشهاد الطفل عثمان رامي حلس (15 عامًا) خلال فعاليات جمعة "دعم الخان الأحمر" على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

يشار، إلى أن مسيرة العودة الكبرى التي بدأت في 30 آذار مارس الماضي، على حدود قطاع غزة، اسفرت عن استشهاد 137 مواطنا، وإصابة أكثر من 14 ألف آخرين بجراح مختلفة بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.