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يرفع العدد لاثنين في جمعة الخان الأحمر

اليوم: شهيد متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال شرق خانيونس

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:14 - 14 يوليو 2018
مسيرة العودة على حدود القطاع بعد مرور 100 يوم على المسيرة (18).JPG مسيرة العودة على حدود القطاع بعد مرور 100 يوم على المسيرة (18).JPG
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أعلنت المصادر الطبية صباح اليوم السبت، عن استشهاد الشاب محمد شراب (18 عاماً) متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

وباستشهاد شراب، يرتفع عدد شهداء جمعة الخان الأحمر إلى اثنين وإصابة 222 آخرين، بعد استشهاد الطفل عثمان رامي حلس (15 عامًا) خلال فعاليات جمعة "دعم الخان الأحمر" على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

يشار، إلى أن مسيرة العودة الكبرى التي بدأت في 30 آذار مارس الماضي، على حدود قطاع غزة، اسفرت عن استشهاد 137 مواطنا، وإصابة أكثر من 14 ألف آخرين بجراح مختلفة بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

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