غارات إسرائيلية على غزة والمقاومة ترد بقصف مستوطنات غلاف القطاع

شنت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم السبت، عدة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وقالت مصادر محلية:" إن طائرات الاحتلال قصفت مرتين وبفارق زمني بسيط موقع الشهيد "عيسى البطران" التابع للمقاومة، شرق مخيم البريج وسط القطاع.

وأضافت، أن طائرات الاحتلال قصفت أيضاً موقع "اللواء" التابع للمقاومة شمال القطاع، مشيرة إلى أن القصف أدى إلى وقوع أضرار مادية في منازل المواطنين.

وقصفت طائرات الاحتلال بعدد من الصواريخ أراض زراعية بمنطقة "صوفا" شمالي شرقي رفح، جنوب القطاع، وآراض خالية بمنطقة "ملكة" شرق مدينة غزة.

كما قصفت طائرات الاحتلال موقع "فلسطين" شمال القطاع.

وزعم جيش الاحتلال أنه دمر نفقاً للمقاومة جنوب القطاع وذلك كرد على إصابة الضابط في جيش الاحتلال شرق غزة أمس، وكذلك إطلاق الطائرات والبالونات الحارقة باتجاه الغلاف.

وبالإضافة إلى ذلك فقد أعلن جيش الاحتلال مهاجمته لعدة أهداف لحركة حماس بالقطاع، من بينها مواقع تدريب وأماكن تجميع للبالونات والطائرات الحارقة.

وحذر الجيش حركة حماس من مواصلة ما أسماها "الاستفزازات" قائلاً بأنه مستعد لمجموعة من السيناريوهات إزاء الأوضاع في القطاع.

كما وأعلن جيش الاحتلال، فجراً، عن تعرض غلاف غزة لعدة رشقات صاروخية وذلك بعد وقت قصير من شن طيرانه الحربي غارات على أهداف فلسطينية بالقطاع.

وذكر جيش الاحتلال أن عدة صواريخ أطلقت من القطاع وعلى دفعات مستهدفة مناطق الغلاف من تجمع أشكول بالجنوب وحتى تجمع ساحل عسقلان بالشمال مروراً بمناطق "شاعر هنيغيف و سدوت نيغيف".

بينما قالت مصادر عبرية إن أكثر من 20 صاروخاً وقذيفة هاون سقطت بالغلاف منذ ساعات منتصف الليل وأن القبة الحديدية اعترضت 5 منها ، بينما سقطت قذيفة داخل إحدى الكيبوتسات في تجمع "شاعر هنيغيف" دون إصابات.