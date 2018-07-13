استخدم الثوم والليمون لعلاج دوالي الساقين

دوالي الساقين من المشاكل الشائعة لدى كثير من الأشخاص، ويمكن علاجها بطريقة طبيعية ومنها الثوم والليمون، ومن خلال صحتك فى وصفة نقدم طريقة عمل وصفة الثوم والليمون والتي تعمل كمرهم طبيعي لعلاج دوالي الساقين، كما نشرها موقع "Step to health".

والثوم من العلاجات الفعالة لدوالي الساقين، ويحسن الدورة الدموية، وكذلك الليمون يساعد على تدفق الدم نتيجة لمحتوى حمض الليمون، وهو مضاد قوى للأكسدة .

المقادير 10 فصوص ثوم 1 عصير ليمون كوب زيت زيتون (200 مللي) كوب جل الصبار (100 مللي) 20 نقطة من زيت الروزمارى طريقة وصفة الثوم والليمون: أضف كل المكونات في وعاء زجاجي، ثم أغلق القارورة بإحكام.

أترك هذا الخليط لمدة 21 يوماً في مكان مظلم. أفرغ الثوم من السائل وأضف جل الصبار للزيت ثم الروزمارى لتحسين الرائحة. قبل النوم ضع هذا المرهم على المناطق المصابة بالدوالي ثم قم بتغطيتها بقطعة قماش.