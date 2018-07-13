عضو كنيست يدعو لاغتيال قادة حماس

قال عضو الكنيست الإسرائيلي، موتي يوجاف، إن "إرهاب" الطائرات الورقية وبالونات الهيليوم الحارقة يستدعي اغتيال رؤساء حركة "حماس" في قطاع غزة.

وذكر الموقع الإلكتروني الإخباري "JDN"، مساء اليوم الجمعة، أن عضو الكنيست عن حزب "البيت اليهودي"، موتي يوجاف، نادى باغتيال قادة حركة "حماس" في القطاع، ردا على استمرار إطلاق بالونات الهيليوم المشتعلة والطائرات الورقية الحارقة.

وأفاد الموقع الإخباري، وثيق الصلة بالطائفة اليهودية الحريدية (المتشددة)، بأن يوجاف هدد بإعادة احتلال قطاع غزة مرة أخرى، لتوجيه الردع مرة ثانية لحركة "حماس"، وهو ما صرح به بعد صدور تقرير صحيفة "يسرائيل هايوم" الخاص بالحرائق ذاتها.

كانت صحيفة "اسرائيل اليوم" العبرية، قد نشرت أنه خلال 103 يوما مضت اندلع أكثر من ألف حريق وتدمير 30 ألف دونم من الأراضي جراء الحرائق التي اندلعت من الطائرات الورقية وبالونات الهيليوم المشتعلة.

وكان وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، في مقابلة له مع القناة العبرية الثانية: "بسبب التصعيد وإطلاق النار طوال اليوم، يجب على إسرائيل أن تعود لسياسة الاغتيالات في غزة".

وكتبت القناة السابعة الإسرائيلية، في العشرين من يونيو/ حزيران الماضي، أن عضو الكنيست صالح سعد، قد طالب حكومة بلاده باستهداف قادة "حماس"، بدعوى أن إسرائيل لا تقوم بما يجب فعله تجاه الحركة الفلسطينية.