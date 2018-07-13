الهيئة الوطنية تدعو للمشاركة في جمعة "لن تمر المؤامرة على حقوق اللاجئين يا وكالة الغوث"

أعلنت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة و كسر الحصار انتهاء اليوم المائة من مسيرات العودة عند حدود قطاع غزة.

و اوضحت الهيئة أن المسيرات تسير بخطى ثابتة، و أن شعبنا يسطر بطولات جعلت العالم يقف مذهولاً أمامها رغم كل أشكال العدوان والحصار والمعاناة ، يتقدم بشيبه وشبانه ونسائه ورجاله وأطفاله إلى ساحات البطولة لينتصر بدمائه وإبداعاته ووحدته الميدانية على آلة الإجرام و القتل الصهيونية، و ذلك من أجل إفشال المشاريع والمؤامرات التصفوية التي تستهدف قضيتنا.

و لفتت الى أن مسيرات العودة شكلت سياجاً وطنياً شعبياً منيعاً لحماية ثوابت وحقوق شعبنا رغم تهديدات الاحتلال التي لن ترهبنا ولن توقف هذه المسيرات، خاصة بعد تشديد الحصار والتهديد بإغلاق البحر ومعابر القطاع ووقف التواصل مع العالم.

و جددت الهيئة الوطنية الدعوة للشقيقة مصر بتوفير وإدخال المواد والمستلزمات الضرورية لتعزيز صمود الجماهير وتعويض العجز الحاصل و الناتج عن اغلاق المعابر وتشديد الحصار.

و قالت: "إن المشاركة الشعبية الواسعة اليوم في جمعة الوفاء لأهلنا في الخان الأحمر، بعد دخول مسيرات العودة يومها المائة لهي أقوى رد على الاحتلال وأساليبه العدوانية ومحاولاته لإفشال مسيرات العودة، وهي تأكيد على إصرار شعبنا على الاستمرارية والحفاظ على الطابع الشعبي للمسيرة، وبأنه لن يتزحزح قيد أنملة عن نضاله أو التراجع عن انتزاع حقوقه".

و أكدت الهيئة إصرارها على المضي قدماً في مسيرات العودة وتطويرها وتوسيعها والعمل على امتدادها لتشمل كافة الساحات وضرورة الحفاظ على طابعها الشعبي ، وضمان استمرار المشاركة الواسعة فيها.

و أوضحت أن المشاركة الجماهيرية الواسعة في المسيرة وجهت رسائل بالغة المضامين والأهمية إلى الاحتلال والإدارة الأمريكية بأن شعبنا سيواصل تصديه بكل حزم وإصرار لكل المحاولات الهادفة لتصفية قضيتنا، وأنه قادر على إفشال وإحباط صفقة القرن.

كما أشادت الهيئة بالبطولات الأسطورية لأهلنا في الخان الأحمر، مؤكدة بأن ما يجري على الأرض الفلسطينية ومحاولات الاحتلال التسريع من وتيرة الاستيطان في سياق مخططاته لعزل القدس وتهويدها واستمرار ممارساته الاذلالية في الضفة و حصاره الإجرامي و عدوانه على القطاع، هو ترجمةٌ للمحاولات المستميتة الأمريكية الرامية لتمرير صفقة القرن المشبوهة.

و أعلنت الهيئة عن أن الجمعة القادمة ستحمل شعار ، "لن تمر المؤامرة على حقوق اللاجئين يا وكالة الغوث"، و ذلك تأكيداً على إصرار شعبنا على مواجهة وإحباط كل المؤامرات التي تستهدف حقوق اللاجئين من خلال العبث بوكالة الغوث وإنهاء دورها كشاهد على مأساة شعبنا و نكبته.

و ثمنت كل أشكال التضامن والإسناد الدولي حول العالم لمسيرات العودة ولنضال شعبنا، مشيدةٌ بقرار مجلس الشيوخ الإيرلندي بحظر استيراد منتجات المستوطنات الصهيونية ، مؤكدة أن هذا القرار يشكّل انتصاراً معنوياً لشعبنا وقضيتنا العادلة و جاء نتيجة لتضحيات شعبنا التي قدمها سواء في مسيرات العودة او خلال مسيرة كفاحه الطويل وسيل الشهداء والجرحى، الأمر الذي شكّل حافزاً لمقاومة الاحتلال ورفض كل أشكال التطبيع معه و ملاحقة رموزه .ورسالة للمطبعين بأن الكرامة الوطنية للشعوب تقتضي دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة .