الشيخ حمود: انتصار تموز 2006 تحقق بالمقاومة وتضامنها مع الشعب والجيش

قال رئيس “الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة” الشيخ ماهر حمود “في الذكرى الثانية عشرة لعدوان تموز، نقول هذا انتصار تاريخي في وجه العالم كله، من مول وأمر ونفذ باء بالفشل”.

واضاف الشيخ حمود في حديث له الجمعة “الحمد لله بصمود المقاومة وبطولة قائدها وحنكته وتضامنها مع الشعب والجيش انتصرت المقاومة”، وتابع “من يريد ان يقوم بعمل جيد يستطيع ان يفعل حتى لو كان مكبلا”.

من جهة ثانية، لفت الشيخ حمود الى ان “هذه المحاصصة الطائفية البشعة التي لا يراد بها مصلحة الوطن بل المصالح الخاصة تجعلنا نقول كلهم مشتركون بها”.