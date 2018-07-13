إصابة جنديين "إسرائيليين" خلال توجههما لإخماد حريق بغلاف غزة

أصيب جنديان إسرائيليان بجراح وصفت بالمتوسطة اليوم الجمعة، جراء انقلاب مركبة إطفاء أثناء توجهها لإخماد حريق اندلع في أرض زراعية بإحدى مستوطنات غلاف غزة بفعل البالونات الحارقة التي تطلق من الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وقالت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني إن جنديين كانا على متن آلية عسكرية تجر معدات لإطفاء الحريق قرب كيبوتس "اور هينر" عندما انقلبت.

وكانت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية أكد أمس الخميس أن أكثر من ألف حريق اندلع بمناطق غلاف غزة منذ انطلاق مسيرات العودة في نهاية مارس الماضي.

وأوضحت الصحيفة، أن الحرائق التهمت نحو 30 ألف دونم من الحقول الزراعية في حين قدرت الأضرار المادية بعشرات ملايين الشواقل.

ونقلت عن "مستوطني الغلاف قولهم إن النتيجة القاتمة للحرائق جاءت بعد استهتار المستوى السياسي والجيش بالظاهرة منذ بدايتها وأن أحدا لم يتخيل هكذا كم هائل من الأضرار نتيجة طائرات وبالونات حارقة لا يملك الجيش أي حل لها وذلك خلافاً للصواريخ وقذائف الهاون".

وحوّل الشبان الطائرات الورقية والبالونات إلى أداة مقاومة تستنفر الاحتلال، بعد ربط علبة معدنية داخلها قطعة قماش مغمّسة بالسولار في ذيل الطائرة، ثم إشعالها بالنار وإطلاقها نحو أراضٍ زراعية قريبة من مواقع عسكرية إسرائيلية.

يذكر إلى أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أعلن تشديد الحصار المفروض على قطاع غزة والبدء بأولى الخطوات وهي إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري والوحيد جنوب قطاع غزة والذي يعد المعبر الوحيد للقطاع ابتداء من اليوم، مدعيا أن ذلك جاء بسبب استمرار إطلاق الطائرات والبالونات الحارقة تجاه مستوطنات غلاف القطاع.