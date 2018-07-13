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تركيا تبرم أكبر صفقة عسكرية في تاريخها

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:05 - 13 يوليو 2018
تركياا تركياا
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أبرمت تركيا صفقة بيع عسكرية تعد الأكبر في تاريخها، حيث وقعت مع باكستان اتفاقية تبيع بموجبها 30 مروحية من طراز "أتاك".

وأكملت شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش" مباحثاتها مع وزارة الإنتاج الدفاعي الباكستاني حول شراء الأخيرة مروحيات تركية من طراز "أتاك T129"، بحسب بيان صادر عن رئاسة الصناعات الدفاعية التركية.

وفي ختام هذه المباحثات، وقع الجانبان عقدا رسميا لشراء المروحيات، إضافة إلى التوافق على حزمة من العقود بخصوص التزود بمواد احتياطية، ولوجستية، والذخائر والتدريب.

وتستطيع مروحيات "أتاك" التركية ضرب الأهداف الدقيقة، وذلك من خلال تحديد إحداثياتها عبر منظومات الليزر.

 

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