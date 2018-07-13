إصابة مواطنين برصاص الاحتلال على حدود غزة

بدأ مئات الشبان بعد ظهر اليوم، بالتوافد إلى مخيمات العودة الخمسة على الحدود الشرقية لقطاع غزة، للمشاركة في جمعة الوفاء للخان الأحمر.

وأفاد مراسلنا، أن قوات الاحتلال أطلقت النار على الشبان المتظاهرين سلمياً على الشريط الحدودي للقطاع، ما أدى إلى إصابة مواطنين بالرصاص الحي في منطقة ملكة شرق مدينة غزة.

وأوضح، أن المئات توافدوا للحدود قبيل موعد التظاهرة المقررة بعد صلاة العصر مباشرة.

يشار، إلى أن مسيرة العودة الكبرى التي بدأت في 30 آذار مارس الماضي، على حدود قطاع غزة، اسفرت عن استشهاد 137 مواطنا، وإصابة أكثر من 14 ألف آخرين بجراح مختلفة بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.