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وفد حماس يغادر القاهرة

  • فلسطين اليوم - القاهرة
  • 14:40 - 13 يوليو 2018
وفد حماس بالقاهرة وفد حماس بالقاهرة
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غادر وفد من قيادة حركة "حماس" برئاسة نائب رئيس الحركة الأخ صالح العاروري القاهرة بعد أن استكمل لقاءاته مع اللواء عباس كامل وزير المخابرات المصرية وقيادة الجهاز.

وقالت الحركة في تصريح لها، أنه جرى نقاش معمق وبناء في أجواء إيجابية حول العديد من القضايا المهمة وخاصة التطورات السياسية والأخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية وسبل إنهاء معاناة شعبنا وخاصة في قطاع غزة جراء الحصار الظالم، وسبل مواجهة المخاطر المحدقة بالقضية وآليات إنهاء معاناة شعبنا الفلسطيني في غزة.

كما تم بحث الوضع الفلسطيني الداخلي وآليات توحيد الصف الوطني الفلسطيني لمجابهة التحديات المختلفة.

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