أول ظهور للوليد بن طلال مع محمد بن سلمان منذ الإفراج عنه

ظهر الأمير السعودي الوليد بن طلال، رئيس شركة المملكة القابضة، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الخميس 12 يوليو/تموز.

ونشر بن طلال عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر صورة تجمعه مع بن سلمان، وقال: "تشرفت بالاجتماع مع أخي سمو ولي العهد وتناقشنا في الأمور الإقتصادية ومستقبل القطاع الخاص ودوره في نجاح رؤية 2030، والفوائد التي ستعود على الوطن والمواطن والقطاع الخاص.

وأضاف: "سنكون أحد أكبر الداعمين للرؤية عبر (شركة المملكة القابضة) من خلال مشاركتها في أكثر من قطاع استثماري".

وتعتبر هذه الصورة أول صورة تكشف لقاء بن طلال وولي العهد منذ إطلاق سراحه من فندق "الريتز كارلتون".

والوليد بن طلال من أبرز الذين اعتقلتهم السلطات السعودية في نوفمبر/ تشرين الثاني، وكان من بينهم رجال أعمال ووزراء سعوديين، وكانوا محتجزين في فندق "ريتز كارلتون" في العاصمة السعودية الرياض، بتهم فساد في المملكة.

ويذكر أن السلطات السعودية أطلقت سراح معظم محتجزي فندق الريتز كارلتون، الذين كان من بينهم الأمير الوليد بن طلال، بعد تبرئة ساحتهم أو التوصل لتسويات مالية مع الحكومة، تمكنت خلالها المملكة من استرداد أكثر من 100 مليار دولار.