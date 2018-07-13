السودان يشهد ظاهرة غير مسبوقة في القرن الحالي

يشهد السودان ظاهرة سماوية هي الأطول في القرن الحادي والعشرين، بحسب ما أعنته الجمعية السودانية لعلوم الفلك والفضاء.

أعلنت الجمعية السودانية لعلوم الفلك والفضاء، حدوث خسوف كلي للقمر، مساء الجمعة، الموافق 27 يوليو الجاري، وأشارت اللجنة في بيان لها إلى أن الخسوف المتوقع حدوثه يعد يعد أطول خسوف في القرن الواحد والعشرين، وفقا لشبكة الشروق السودانية.

وأوضحت اللجنة أن خسوف القمر ظاهرة فلكية تحدث عندما يمر القمر وهو بدر خلال ظل الأرض، أثناء دورته حولها، وفي هذا الوضع يكون القمر خلف الأرض بالنسبة للشمس فتحجب الأرض ضوء الشمس عنه فيحدث الخسوف.

وتشير الجمعية السودانية لعلوم الفلك إلى أن الخسوف الكلي هو أطول خسوف في القرن الواحد والعشرين.

ونوهت الجمعية إلى أن كوكب المريخ سيكون ظاهراً قريباً من القمر، لامعاً في مداره في طريقه إلى أقصر مسافة بينه وبين مدار كوكب الأرض.

وأوضحت الجمعية فى جدول مراحل الخسوف، أن بداية دخول القمر في ظل الأرض تكون عند الساعة 8:24 مساء، وبداية الخسوف الكلي في 9:30 مساء، ويبلغ قمته عند 10:21 مساء، وينتهي في الساعة 11:13 مساء.