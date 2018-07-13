الكشف عن نتائج فحص المنشطات في مونديال روسيا

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الخميس، أنه لم يسجل أي حالة تعاطي منشطات من بين نحو 3000 عينة جمعها قبل وخلال نهائيات كأس العالم المقامة حاليا في روسيا.

وجمع الفيفا 2761 عينة قبل كأس العالم و262 عينة أخرى خلال البطولة، منها 108 عينات في غير أيام المباريات، في إطار أكبر برنامج من نوعه بكأس العالم.

وذكر الفيفا في بيان الخميس: "يتم استكمال الاختبارات المعتادة من خلال لجوء الفيفا لبرنامج جواز السفر الحيوي الموجود لدى الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات".

وأضاف: "بموجب هذا الجواز فإن كافة نتائج الاختبارات، بما في ذلك تلك التي أجرتها الاتحادات الوطنية والوكالات المحلية لمكافحة المنشطات خلال البطولات الدولية الكروية الكبرى إضافة للبطولات المحلية، يتمت جميعها في جواز سفر حيوي يخص الرياضي، ويوجد في نظام الإدارة والتحكم التابع للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، والذي يضم فئة لقياس الدم وأخرى لقياس البول".

وخضع جميع اللاعبين المشاركين في النهائيات الحالية لاختبارات لم يجر الإعلان عنها قبل وخلال النهائيات. ويجري تخزين كافة العينات لمدة 10 أعوام، وتظل قابلة للفحص في أي وقت في المستقبل.