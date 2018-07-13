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سلطات الاحتلال تسلم جثامين ثلاثة شهداء اليوم

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 08:12 - 13 يوليو 2018
صورة من الأرشيف صورة من الأرشيف
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أفادت الهيئة العامة للشؤون المدنية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ستسلم اليوم الجمعة، جثامين ثلاثة شهداء.

وأوضحت الهيئة أن الشهداء هم: الشهيد محمد مرشود من نابلس وسيتم تسليم جثمانه عند الساعة السابعة مساءً عند مفرق جيت، والشهيد رامي صبارنه من بيت أمر بمحافظة الخليل، وسيتم تسليم جثمانه في مقر الارتباط بعد الظهر، والشهيد محمد عنبر من طولكرم وسيتم تسليم جثمانه الساعة السابعة والنصف مساءً عند حاجز 104 "سناعوز" العسكري.

يذكر أن الشهداء كانوا قد ارتقوا بنيران جنود الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين واحتجزت جثامينهم منذ فترة طويلة.

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