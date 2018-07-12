الاحتلال يوافق على تسليم جتامين ثلاثة من الشهداءالفلسطينيين

قررت سلطات الاحتلال تسليم جثامين ثلاثة من الشهداء الفلسطينيين غدا الجمعة الموافق ٢٠١٨/٧/١٢ .

والشهداء الثلاثة هم ؛

(١). الشهيد محمد مرشود من نابلس وسيكون التسليم عند الساعة السابعة مساءً عند مفرق جيت.

(٢). الشهيد محمد صبارنة من قريه بيت امر محافظه بيت لحم وسيكون التسليم في مقر الارتباط بعد الظهر .

(٣) الشهيد محمد عنبر من طولكرم وسيكون التسليم الساعة السابعة والنصف مساءً عند الحاجز العسكري (١٠٤) سناعوز.

ويذكر ان هؤلاء الشهداء كانوا قد قضوا بنيران جيش الاحتلال والمستوطنين، واحتجزت جثامينهم منذ فتره طويله .

وقد تم اجراء الترتيبات اللازمة كافه من قبل الهيئة العامة للشؤون المدنية مع الجهات الفلسطينية ذات العلاقة كل في منطقته وذلك لإتمام الاجراءات المرعية بهذا الخصوص وسيتم مواراتهم ثرى الوطن الطهور في وقت لاحق لاستلامهم من قبل الجانب الفلسطيني.