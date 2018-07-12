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نقابة الموظفين تطالب مالية غزة بالتراجع عن تأجيل صرف رواتبهم

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 20:54 - 12 يوليو 2018
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استهجنت نقابة الموظفين في القطاع العام اليوم الخميس تراجع مالية غزة عن موعد صرف الدفعة المالية عن شهر أبريل الماضي والتي أعلنت أنها ستصرف الأحد المقبل (15 يوليو).

واعتبرت النقابة في بيان صحفي، "تراجع المالية  بغزة هو تلاعب بأعصاب الموظفين ومشاعرهم، بعد نفقات باهظة تحملها الموظفين بشهر رمضان وعيد الفطر".

وطالبت النقابة، وزارة المالية بالإعلان الفوري عن موعد صرف الدفعة المالية، خاصة أنها تأتي بعد نفقات باهظة تحملها الموظفين خلال شهر رمضان وعيد الفطر، مشددةً على ضرورة الاستقرار بالموعد الشهري الثابت.

كما طالبتها بضرورة الالتزام بموعد شهري ثابت لصرف رواتب الموظفين، وتحسين نسبة الصرف وصولا للراتب الكامل لكافة الموظفين؛ وذلك تعزيزا لصمودهم في استمرار تقديم خدماتهم للمواطن الفلسطيني في قطاع غزة.

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