محكمة الاحتلال تقرر تجميد هدم الخان الأحمر حتى 15 آب المقبل

تمكن محامو هيئة مقاومة الجدار والاستيطان اليوم الخميس، من استصدار قرار من المحكمة العليا الاسرائيلية، يقضي بتأجيل النظر في ملف الخان الأحمر وتجميد الهدم حتى الخامس عشر من شهر آب المقبل.

ويأتي قرار المحكمة الإسرائيلية هذا عقب قرار أصدرته الاثنين الماضي بتأجيل ترحيل تجمع الخان الأحمر حتى الاثنين المقبل.

يذكر أن سكان الخان الأحمر ينحدرون من صحراء النقب، وسكنوا بادية القدس عام 1953 إثر تهجيرهم القسري من قبل الاحتلال، ويفتقر الخان للخدمات الأساسية كالكهرباء والماء وشبكات الاتصال والطرقات، بفعل سياسات المنع التي يفرضها الاحتلال على المواطنين هناك بهدف تهجيرهم.

ويحيط بهذه المنطقة البدوية عدد من المستوطنات تقع ضمن الأراضي التي تستهدفها سلطات الاحتلال لتنفيذ مشروعها الاستيطاني "E1" الذي يهدف إلى الاستيلاء على 12 ألف دونم ممتدة من أراضي القدس الشرقية حتى البحر الميت، بهدف تفريغ المنطقة من أي وجود فلسطيني كجزء من مشروع فصل جنوب الضفة عن وسطها.