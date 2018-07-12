شهاب: قرار إيرلندا بالمقاطعة مقدر ومهم في تعرية الاحتلال الإسرائيلي

اعتبر مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين داوود شهاب، أن قرار مجلس الشيوخ الإيرلندي مقاطعة مستوطنات الاحتلال ومعاقبة من يستورد أو يقدم أي خدمات لها، خطوة مقدرة ومهمة لتعرية وتجريم سياسات الاحتلال وإجراءاته التوسعية والاستعمارية.

ودعا شهاب في تصريح مقتضب، إلى إجراءات عملية لمقاطعة وعزل الاحتلال الإسرائيلي، وأن يقوم العرب والمسلمون بدورهم لمجابهة سياسات الاحتلال وملاحقته.

يشار إلى أن مجلس الشيوخ الإيرلندي اتخذ أمس قراراً بمعاقبة أي شخص يستورد أو يبيع منتجات إسرائيلية بالسجن لخمسة أعوام.