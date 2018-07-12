ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

7 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

شهاب: قرار إيرلندا بالمقاطعة مقدر ومهم في تعرية الاحتلال الإسرائيلي

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 17:19 - 12 يوليو 2018
داوود شهاب مسؤول المكتب الاعلامي لحركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب مسؤول المكتب الاعلامي لحركة الجهاد الإسلامي
مشاركة

اعتبر مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين داوود شهاب، أن قرار مجلس الشيوخ الإيرلندي مقاطعة مستوطنات الاحتلال ومعاقبة من يستورد أو يقدم أي خدمات لها، خطوة مقدرة ومهمة لتعرية وتجريم سياسات الاحتلال وإجراءاته التوسعية والاستعمارية.

ودعا شهاب في تصريح مقتضب، إلى إجراءات عملية لمقاطعة وعزل الاحتلال الإسرائيلي، وأن يقوم العرب والمسلمون بدورهم لمجابهة سياسات الاحتلال وملاحقته.

يشار إلى أن مجلس الشيوخ الإيرلندي اتخذ أمس قراراً بمعاقبة أي شخص يستورد أو يبيع منتجات إسرائيلية بالسجن لخمسة أعوام.

متعلقات