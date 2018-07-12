برشلونة يجري اتصالات مع نجم المنتخب البلجيكي

بدأ نادي برشلونة الإسباني بإجراء اتصالات مع القائمين على إدارة أعمال نجم المنتخب البلجيكي ونادي تشيلسي الإنجليزي، إدين هازارد، من أجل الحصول على خدمات اللاعب في فترة الانتقالات.

فبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن وكلاء اللاعب أكدوا رغبته بالرحيل عن النادي اللندني، وأبدوا ترحيبهم بعرض النادي الإسباني.

وأكدت الصحيفة بأن صاحب الـ27 عاما أصبح مطلوبا في النادي بعد رفض الفرنسي أنطوان غريزمان الانتقال إليه.

وأضافت الصحيفة بأن رحيل باولينيو أعطى دفعة إضافية لبدء المفاوضات، ويعتبر البلجيكي أحد النجوم القلائل المعروضين للبيع.

يذكر بأن هازارد مطلوب أيضا من قبل النادي الملكي ريال مدريد، لتدعيم صفوفه بعد رحيل نجمه البرتغالي رونالدو إلى يوفنتوس.