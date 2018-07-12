"رابطة أبو عمرة" تُكرم طلابها الناجحين في الثانوية العامة

أقامت رابطة عشيرة أبو عمرة احتفالاً لتكريم 93 طالباً وطالبة من أبناء عشيرة أبو عمرة الناجحين في الثانوية العامة، وذلك اليوم السبت الموافق 12/7/2018، في صالة وايت فلور بدير البلح وسط القطاع، بحضور شخصيات فلسطينية بارزة والتي كان من بينها الدكتور أيمن اليازوري الوكيل المساعد لشئون التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم، والأستاذ سعيد نصار رئيس بلدية دير البلح، وحشد كبير من الأهالي ومخاتير ووجهاء قطاع غزة.

وتخلل الحفل عدد من الفقرات الفنية المميزة بدأت بدخول الطلاب على أنغام أناشيد النجاح والتفوق، وسط فرحة عارمة من الطلاب والأهالي، ومن ثم قراءة القران الكريم، وتبعها السلام الوطني، والعروض الاستعراضية للأطفال و الفلكلور الشعبي.

وفي كلمة ترحيبية لعشيرة أبو عمرة ألقاها اللواء علي محمود أبو عمرة "أبو رامي" مهنئاً فيها الطلبة وأهاليهم بهذا النجاح، وشكر كل من شارك هذا الحفل وهذا العرس الوطني.

بدوره أكد الوكيل المساعد لشئون التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم الدكتور أيمن اليازوري أن هذا النجاح والتفوق لم يأت من فراغ لو لم يكن هناك اهتمام من قبل الطلبة بالدراسة والرعاية من قبل الأهالي في توفير الأجواء المناسبة والمريحة لأبنائهم من أجل الوصول لهدفهم الأسمى وهو العلم.

ودعا الطلبة لعدم الوقوف والاستمرار في التقدم وفي التحصيل العلمي.

من جانبه وجه الدكتور صالح أبو عمرة رئيس رابطة عشيرة أبو عمرة شكره لمن ساهم في إنجاح هذا الحفل، ورسم البسمة على وجوه الطلاب الناجحين، حاثاً الطلاب لاستكمال مسيرتهم التعليمية والتي من شأنها بناء مجتمع مثقف.

وفي ذات السياق تحدثت الطالبة المتفوقة ياسمين ناجي أبو عمرة باسم الطلبة الناجحين شاكرةً الآباء والأمهات والمعلمين ورابطة عشيرة أبو عمرة وكل من كانت له بصمة في هذا النجاح وهذا الحفل.

واختتم الحفل بتكريم الطلاب الناجحين والمعلمين المتقاعدين من عشيرة أبو عمرة بتوزيع شهادات التقدير والهدايا تكريماً وتقديراً لجهودهم.









