الاحتلال يفرج عن أحد المستوطنين من قتلة عائلة الدوابشة في دوما

قررت محكمة الاحتلال، اليوم الخميس، الافارج عن أحد قتلة عائلة الدوابشة في قرية دوما بنابلس، ما قاد الى استشهاد 3 من أفرادها بينهم رضيع.

وجاء في قرار محكمة الاحتلال في اللد انه على "الشرطة الاسرائيلية اخلاء سبيل المتهم ونقله الى الاقامة الجبرية في بيته"، واستند قرار المحكمة الى الادعاء بأن المتهم شارك في التخطيط لجريمة القاء الزجاجات الحارقة على بيت دوابشة، لكنه لم يشارك في العملية نفسها، لذا تقرر أن تفرض عليه الاقامة الجبرية المنزلية، على ان يرتدي اسورة الكترونية تنبئ شرطة الاحتلال عن مكان وجوده.

وكانت جريمة القاء الزجاجات الحارقة على منزل دوابشة وقعت في الحادي والثلاثين من تموز عام 2015، أدت الى استشهاد الرضيع علي دوابشة ووالديه رهام وسعد، فيما أصيب الطفل أحمد بحروق خطيرة.